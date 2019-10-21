Выплаты будут прекращены: В «ЛНР» показали, какие письма приходят пенсионерам (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области пенсионерам, не получившим «паспорт ЛНР», обещают прекратить выплаты местной «пенсии». Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«Некоторыми пенсионерам (уже стоящим на учете в ПФ ЛНР и получающим пенсии несколько лет) грозят обрубить пенсии с 1 апреля 2020-го, если не получат и не предоставят в пенсионный фонд паспорт ЛНР. Основанием стал пункт 5.10 временного порядка постановки на учет в органах ПФ ЛНР лиц, прибывших на постоянное проживание в ЛНР (от 03 сентября 2019 года № 557/19)», – пишет автор поста в местном паблике.

Также он публикует письмо, которое пришло «пенсионеру, на данный момент уже получающему пенсию ЛНР два года».

Подобные письма получили и другие люди. Подобное письмо публикует Татьяна:

В комментариях местные жители делятся своими мнениями о возможном прекращении выплат:

Арсений: «Правильно. Порядок давно нужно наводить. Что, денег много в республике? На рынке клубнику одни пенсионеры брали. А молодая семья ребенку не может купить. Это не зависть, это справедливость. Пусть прописываются и, как все, получают пенсию. Вот тогда посмотрим, сколько их останется»;

«Луганский инсайд»: «Многие просто не в состоянии прожить на пенсию ЛНР»;

Татьяна: «Моя мама переехала на ПМЖ в Луганск в 2016 году, перевела в ПФ ЛНР свое пенсионное дело. Ее лишили пенсии в Украине, теперь, получается, и эти х*****ы лишают ее пенсии. Да, требуют получить паспорт ЛНР, но у нее случился две недели назад инсульт, и получить этот паспорт не получается. И пенсию получать она не будет…Кстати, моей маме получить эту "вонючую" красную книжечку, паспорт ЛНР, можно только через суд, так как она не проживала и не была зарегистрирована до 2014 года в ЛНР. Это просто капец»;

Дима: «Почему такая паника? Просто финансирование с РФ снижают, вот и дали указание упорядочить. Сам слышал, как соседи, в маршрутке пенсионеры возмущались, что они никуда не выезжают и стояли в очередях за паспортом, когда только слухи об этом пошли, пару лет назад, а их ушлые знакомые живут на той территории, а приезжают сюда за пенсией ЛНР и рассказывают про то, как им нафиг не нужен этот недоделанный паспорт. По закону наши пенсионеры являются гражданами Украины и там заработали пенсию и там обязаны ее платить, а ЛНР как бы вообще не существует в правовом поле и эти социальные выплаты никто не заработал, это вообще "добрая воля" организаторов этого проекта»;

Игорь: «Просто РФ финансирование снижает».

Ранее правозащитники сообщали, что в «Л-ДНР» жителям советуют оформить «паспорта республик», иначе лишат местной «пенсии».

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