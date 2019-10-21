Кадры «Л-ДНР» в РФ: Трапезников, Калмыкия и «отработанный материал»

Жители столичного города Элиста в Калмыкии (РФ) с конца сентября протестуют против назначения исполняющим обязанности градоначальника бывшего «замглавы ДНР» Дмитрия Трапезникова.

Трапезников раздора

Дмитрий Трапезников, вокруг персоны которого поднялся в последнее время такой шум-гам, родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. Правда, уже на следующий год семья переехала в Донецк.

Официальная справка гласит, что в 2004 году Трапезников с отличием закончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры (бывшее МИСИ), по специальности «промышленное и гражданское строительство». Дополнительно получил два высших образования по специальностям «менеджер-экономист» и «юрист».

В разное время работал менеджером в крупных бизнес-структурах. Вкусил и чиновничьего поприща: с 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка, а потом вплоть до начала конфликта на Донбассе являлся гендиректором фирмы «Укоопвнешторг».

Далее, согласно «легенде», некоторое время служил в «ополчении», и уже в сентябре 2014 года стал главой «временной администрации» Тельмановского района (подконтрольная «ДНР» часть Донетчины).

С декабря 2014 года занимал разные должности, пока в апреле 2016-го не был назначен «заместителем председателя совета министров ДНР» («председателем» был «глава ДНР» Александр Захарченко) и руководителем «управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР».

31 августа 2018 года, после ликвидации Захарченко, согласно сетке должностей, Трапезников стал временно исполняющим обязанности «главы ДНР». Но на этой должности продержался недолго: война между «башнями Кремля» завершилась не в пользу «сеньора Помидора» (это прозвище Трапезников получил из-за особенности краснеть в моменты волнения). Во главе «республики» встал Денис Пушилин, а Трапезникова с семьей его кураторы спешно эвакуировали в РФ, пока не случился какой-то «несчастный случай».

Трапезников и Элиста: снежный ком протестов

С новостийных «радаров» Трапезников исчез практически на год. А потом вдруг всплыл. Да как! Главой администрации города Элиста, которым был избран 26 сентября 2019 года (якобы городским собранием).

Глава Калмыкии, экс-чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков пояснял назначение представителя Донецка тем, что ситуация с коррупцией и криминалом требует «нестандартных решений». Помощник президента России Владислав Сурков даже поздравил Трапезникова с назначением, выразив радость и гордость, что «наши донецкие кадры востребованы».

Жители Калмыкии, мягко говоря, не поняли, почему именно «десантировавшийся» из «ДНР» Трапезников, не имеющий никакого отношения к их республике, зато имеющий определенный негативный шлейф на Донбассе, является гарантом борьбы с коррупцией.

Практически сразу в Элисте начались протестные акции (сходы). Сначала в них принимали участие сотни человек, потом – тысячи.

Кроме абсолютного непонимания местных реалий, Трапезникову «забрасывали» военные преступления на Донбассе. Заодно досталось и руководству Калмыкии, которое активисты упрекали в неспособности принимать самостоятельные политические решения и пляске под дудку Кремля.

Член исполнительного комитета Съезда ойрат-калмыцкого народа, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев после митинга 13 октября (участвовали около 4 тыс. человек) сообщил, что участники акции протеста приняли резолюцию с требованием отправить Трапезникова в отставку, изменить нормативные акты и вернуть прямые выборы мэра.

Калмыцкие активисты уже подали в администрацию Элисты уведомление о проведении нового митинга – 27 октября. В заявке указана численность мероприятия - до 5 тыс. человек. Но, скорее всего, придет куда больше. «Фактор Трапезникова» сыграл с руководством Калмыкии злую шутку: теперь уже под раздачу могут попасть и куда более крупные персоны, чем «засланец» с Донбасса.

Что Трапезникову делать в калмыцких степях?

В комментарии «Донецким новостям» политический эксперт Светлана Кушнир обращает внимание, что в истории с назначением на должность и.о. главы столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова самое интересное даже не то, что местные жители вышли с протестами и прямо назвали его преступником, которому не место на их земле. И даже не то, что его кандидатуру лично в городском собрания представлял глава Калмыкии Бату Хасиков, в нарушение законов Российской Федерации, кстати. А тот факт, что советник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков (который уже много лет не вмешивается в региональную политику РФ и более занят вопросами социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также «ДНР» и «ЛНР») прислал личное поздравление в связи с назначением Трапезникова «рулить» городом со 100-тысячным населением.

«Как бы и не уровень Владислава Юрьевича, в основном общающегося исключительно с первыми лицами и сильными мира сего», – подчеркивает эксперт.

Мирный протест калмыков против назначенца не калмыка, но и, по сути, не россиянина, а также волна возмущения в соцсетях подняли на поверхность ряд нелицеприятных фактов о Трапезникове.

«К чести граждан РФ, проживающих в Калмыкии, они очень четко поняли, что Трапезников – не крутой сити-менеджер, каким его пытаются презентовать, а – военный преступник, пособник террористов, захвативших часть украинской земли. Со времен довоенной карьеры за Трапезниковым (он же Маэстро, он же "сеньор Помидор") тянулась слава мошенника и схематозника», – продолжает Светлана Кушнир.

К тому же Трапезников был одним из ближайших соратников Захарченко. «Злые языки вещают, что "сеньор Помидор" как-то удачно не поехал в тот августовский день в кафе "Сепар", а потому и не пострадал во время смертельного взрыва, как тот же "Ташкент" (беглый "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев). Если версия о "зачистке" верна, то не исключено, что полный и точный график тщательно блюдущего свою безопасность Захарченко мог "слить" именно Трапезников. Тем более, что он участвовал впоследствии в пикировках окружения, и после смерти Захарченко быстро (хоть и ненадолго) захватил власть», – отмечает Кушнир.

Ну и собственно, а что же Трапезникову делать в калмыцких степях?

«По словам главы Калмыкии, Бату Хасикова, это назначение связано с острой необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". После таких заявлений становится еще тревожнее», – говорит политэксперт.

«Не секрет, что "ДНР" – это "серая зона", которая является удобной площадкой для трафика контрабанды, оружия и наркотиков. Если вспомним, что при 17-летнем правлении Илюмжинова территория Калмыкии была крупнейшим каналом поставки из Средней Азии наркотиков, то может быть и Трапезникову отведена роль "смотрящего" за потоками? Важен и тот факт, что российская верхушка сейчас всячески способствует трудоустройству террористов "Л-ДНР", предоставляет им гражданство и создает все условия, при которых Украине не удастся вытребовать этих преступников для проведения следственных действий и осуждения их за военные преступления и предательство по украинскому законодательству. Это может быть одним из аргументов в пользу теории о том, что в ближайшее время оккупированные территории могут быть возвращены в состав Украины», – считает Кушнир.

Карьера Трапезникова – скорее исключение, чем правило

Политтехнолог Александр Кондратенко в комментарии «Донецким новостям» отметил, что назначение одной из ведущих фигур «ДНР» на руководящую должность в Российской Федерации (пусть даже и в Калмыкии) – случай неординарный.

«В открытых источниках подобной практики больше не найти. Встречается упоминание о сыне одного из сепаратистских главарей Игоря Плотницкого, который открыл бизнес в Воронеже, но это, как говорится, немного из другой оперы. Что касается непосредственно Трапезникова, то он был назначен и. о. мэра Элисты с легкой руки главы Калмыкии Бату Хасикова. Назначение Трапезникова приветствовал помощник российского президента Сурков, который обрадовался, что "наши донецкие кадры затребованы в России". Исходя из этого, Трапезников может считаться фигурой самого Суркова», – отмечает эксперт.

На практике же оказалось, что представителей «ДНР» в российской глубинке считают не успешными управленцами, а преступниками, подчеркивает Кондратенко.

«Вместо стабилизации обстановки в регионе власть получила усугубление политического кризиса. Под угрозой оказалась не только репутация Хасикова, но и вся целесообразность кадровой политики властей. Волнения в народе также могут сыграть на руку политическим кланам, которые потеряли влияние в Калмыкии. Можно предположить, что назначение Трапезникова сыграет злую шутку с карьерой Бату Хасикова, а также поставит крест на дальнейших проверках "донецких кадров" в России», – продолжает политтехнолог.

На первый взгляд, вся эта ситуация – сугубо внутренняя политика России, к которой мы не имеем никакого отношения. Но с другой стороны, протесты в Калмыкии показали истинное отношение россиян к событиям на юго-востоке Украины. «Как видим, далеко не все из них оптимистически настроены в отношении поддержки властями РФ так называемых республик Донбасса. Поэтому украинским СМИ стоит более активно освещать подобные тенденции. Ведь когда жители России в открытую говорят о невосприятии преступников-сепаратистов – это хороший сигнал для нас», – резюмирует Кондратенко.

Участие в «Л-ДНР» – как клеймо

Сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что позиция калмыков, протестующих против назначения «варяга» Трапезникова, это позиция здорового экономического национализма.

«Тут вопрос даже не в самом Трапезникове. Это попытка местных финансовых элит противодействовать назначениям "парашютистов"», - отмечает в комментарии «Донецким новостям» Снегирев.

«В Калмыкии ходят большие финансовые потоки – нефтяные. Они позволяют создать определенную финансовую подушку для финансирования политпартий, преследующих национальные интересы. А Кремлю этого не надо. Подобные истории то и дело вспыхивают в так называемых национальных федеративных округах. Фактически мы видим попытку российского руководства нивелировать разыгрывание национальной карты и создание мощных финансово-промышленных групп, которые будут отстаивать местные интересы», – говорит эксперт.

По мнению Снегирева, Трапезников был завербован российскими спецслужбами, и в отличие от одиозных Захарченко и Плотницкого мог рассчитывать на успешное продолжение карьеры уже на территории РФ. «Назначение градоначальником Элисты – своеобразная награда Трапезникову от российских спецслужб за его "работу" на Донбассе. Именно с ним связывают создание искусственных конфликтов в "ДНР" – между Захарченко и рядом других представителей "республики". Была создана искусственная ситуация перераспределения финансовых потоков. А после устранения Захарченко Трапезников был выведен из "ДНР" в РФ – с последующей легализацией в качестве российского чиновника», – комментирует Снегирев.

Случай с Трапезниковым – фактически единичный пример успешной карьеры видных персон «республик» на территории РФ. Причем, речь не только о «Л-ДНР», но и об Абхазии, Осетии, Приднестровье. Как правило, карьера их вожаков завершалась либо физическим устранением, либо возбуждение против них дел.

«Егор Русский в свое время занимал должность главы администрации в Лутугино (временно неподконтрольная часть Лугащнины). Потом был выведен на территорию РФ. Баллотировался в Ухте, а сейчас на него заведено уголовное дело. Олег Бугров, бывший "министр обороны" все в той же "ЛНР" также был введен на территорию РФ. В данный момент арестован по обвинению в экономических преступлениях. Тот же Плотницкий, также сбежавший в РФ, не занимается активной политической деятельностью. Его не видно и не слышно. Известно, что были ликвидированы его родители на территории РФ. И бывший главарь "ЛНР", похоже, прекрасно понял намек», – напоминает Снегирев

Фигура бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), полковника ФСБ уже в августе 2014-го был отозван назад, в РФ, в данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения «Новороссия». Сегодня Кремлем Гиркин используется для создания внутреннего противостояния в среде т.н. «добровольцев». «Политкарьера у него не состоялась. ФСБшник был и есть. Его задание – создать искусственный конфликт с российским политтехнологом, экс-председателем "совета министров ДНР" (с 16 мая по 7 августа 2014 года) Александром Бородаем, который сейчас возглавляет в России "Союз добровольцев Донбасса". Задача Гиркина – не дать "СДД" превратиться в отдельную политсилу. "Бодается" Гиркин и с Игорем Безлером (бывший "комендант" Горловки, позывной "Бес"), ГРУшником, который, по некоторым данным, сейчас находится в Крыму. Безлеру дали возможность вывезти награбленное, он этим довольствуется… Еще раз отмечу: возможность продвижения политкарьеры в РФ у бывших ярких персон "республик" – минимальная. Они – отработанный материал, который Кремлем отодвигается на маргиналку», – подчеркнул сопредседатель ОИ «Права Справа».

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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