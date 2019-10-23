Жуткое зрелище: В соцсети показали, как живет Донецк перед комендантским часом (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал, как вечером с приближением комендантского часа выглядит город.

Кадры запечатлены, по его словам, в 20:00, а КЧ начинается в 23:00. Полтавец побывал в районе ж/д вокзала, показал ТРЦ «Донецк сити», прошел вблизи стадиона «Донбасс Арена». Далее он показал район Крытого рынка, «ДонМака», площади Ленина, и главную улицу города – Артема.

В целом по городу в это время ездит мало транспорта – как общественного, так и автомобилей, также встречаются редкие прохожие. Улицы, даже в центре, освещены плохо.

Дончанин побывал и на бульваре Пушкина. Здесь отмечается оживление, обочины у развлекательных заведений запаркованы машинами.

В комментариях пользователи соцсетей вспоминают, каким был город:

Борис: «Раньше в это время нереально было припарковать машину в центре. Я считаю, что стало хуже»;

«Пользователь»: «Сюрреализм, большой вымерший город, жуткое зрелище»;

Василий: «"ДонМак" вместо "Макдональдса", а едят там, наверное, гербуры вместо бургеров и пьют колу-коку! Еще какие-то достижения за 5 последних лет?»;

«Rusik Khusik»: «А на бульваре Пушкина – как всегда»;

Игорь: «Жесть... Город-призрак»;

«Лучезар»: «Зато дышать стало легче из-за отсутствия машин и работающих заводов».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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