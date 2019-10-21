«Шахтер» – «Динамо» (Загреб): Превью матча

Во вторник, 22 октября, в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Харькове на ОСК «Металлист» примет загребское «Динамо». Матч начнется в 19:55, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Перед матчем. После двух туров «Шахтер» и «Динамо» имеют по 3 очка, тогда как «Сити» с 6 баллами единолично возглавляет таблицу. По состоянию на сегодня именно хорваты являются наиболее очевидным конкурентом «горняков» за выход из группы, и 2 личные встречи кряду клубы рассматривают как ключевые для продолжения борьбы в турнире.

В пятницу «Шахтер» с убедительным счетом 6:0 победил «Колос» и сразу переключил внимание на Лигу чемпионов. В воскресенье подопечные Луиша Каштру уделили внимание тактике и ударам, а также провели двусторонку. Исмаили, в числе прочих не принимавший участия в игре чемпионата, пока готовится по индивидуальной программе.

Сегодня, 21 октября, утром «горняки» проведут открытую тренировку в Святошино, а во второй половине дня прибудут в Харьков, где в 19:00 начнется традиционная предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру. Вместе с главным тренером на вопросы журналистов ответит полузащитник Тарас Степаненко.

Соперник. В 2 последних сезонах загребское «Динамо» становилось чемпионом Хорватии. Клуб лидирует и сегодня, опережая на 2 очка сплитский «Хайдук», которому, к слову, 31 августа уступил на выезде со счетом 0:1. Текущая победная серия «синих» во внутреннем первенстве насчитывает 3 матча.

В групповом этапе Лиги чемпионов «Динамо» выступает в 7-й раз. Предыдущее участие датировано сезоном-2016/17, когда хорваты попали в квартет с «Ювентусом», «Севильей» и «Лионом» и заняли последнее место (0 очков). Зато в прошлогодней Лиге Европы загребцы с отрывом выиграли свою группу и в 1/16 финала выбили чешскую «Викторию», но остановились в следующем раунде на «Бенфике».

«Динамо» – достаточно гибкая тактически команда. В подавляющем большинстве матчей чемпионата Ненад Белица использует схему с 4 защитниками, но в Лиге чемпионов делает ставку на модель с 3 центральными. Так было и с «Аталантой», и с «Манчестер Сити». При этом последние поединки чемпионата загребцы провели в схемах 4–3–1–2 и 4–1–4–1. В пятницу с «Горицей» несколько основных футболистов получили отдых, в отличие от лучшего бомбардира Мислава Оршича, который вновь оформил хет-трик.

Всего в 10 еврокубковых матчах с соперниками из Украины у хорватов ни одной победы: 2 ничьи и 8 поражений.

История взаимоотношений. Клубы провели 2 матча в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – 2008/09. Сначала «Шахтер» победил в Донецке со счетом 2:0 (Срна в дебюте забил со штрафного, а Жадсон на 31-й минуте удвоил преимущество), а в ответной встрече на «Максимире» закрепил успех – 3:1 с голами бразильцев (Адриано, Брандау и Виллиан). Есть и более свежий поединок, но товарищеский – полтора года назад в Турции.

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