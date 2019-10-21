1400 грн за гигакалорию: Эксперт напомнил о лимите в тарифах на тепло

Тарифы на отопление в Украине отличаются в зависимости от региона. Как поясняет энергоэксперт Валентин Землянский, цена тепла неодинаковая оттого, что в разных областях и городах Украины в разы отличаются стоимость приобретаемого топлива, затраты на обслуживание оборудования, потери тепла при транспортировке и объемы его поставки. Об этом пишет «Сегодня».

Чем меньше вырабатывается тепла – тем оно стоит дороже, отсюда и высокие тарифы в небольших городах. А вот расходы на зарплату сотрудников, налоги и прибыль отличаются по регионам незначительно.

Впрочем, как напомнил эксперт, в Украине действует постановление Кабмина (№ 560 от 26 июля 2019 года), согласно которому в Киеве и облцентрах предельный тариф на теплоснабжение не может превышать 1400 грн/Гкал, а цена кубометра горячей воды – 83,66 грн/куб. м при наличии полотенцесушителя и 75,74 грн без него. Для понимания: одной Гкал хватит, чтобы в 20-градусный мороз поддерживать комфортную температуру +22 градуса в квартире площадью 50 кв. м в течение месяца.

Для остальных городов эти цифры являются рекомендованными. Но в лимит укладываются далеко не все производители тепла.

«Принимало постановление предыдущее правительство, и теперь документ становится миной замедленного действия для нового Кабмина. Правильнее всего постановление отменить и провести централизованный аудит стоимости тепла у коммунальных предприятий в Киеве и облцентрах, сопроводив проверку широкой разъяснительной кампанией в СМИ. И обязать районные власти провести такие же проверки на местах. Уверен, что найдутся предприятия, где гигакалория объективно будет стоить дороже 1400 грн. Но пойдет ли на это Кабмин, спрогнозировать сложно», – анализирует Землянский.

Эксперт также добавил, что если постановление № 560 не отменят, то он ожидает массовых исков со стороны тех, кто не захочет платить больше 1400 грн/Гкал. По его словам, шансы выиграть дело у истцов высоки.

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