Ситуация в пунктах пропуска утром 21 октября: Проезда ожидали 260 авто

Сегодня утром, 21 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8180 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6730 человек и 1390 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6180 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2960 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9110 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/70;

КПВВ «Марьинка» – 30/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 0/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Андрей: «8:27. На Зайцево, сразу на пост. Никого нет, пусто»;

Алина: «8:31. Горловка в сторону ДНР, на украинском посту 5 машин, прошли за 10 мин все»;

Oleg: «8:44. Горловка в сторону ДНР. 40 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Buchkowsky»: «8:08. Еленовка в сторону Украины. До туалета»;

Алексей: «8:09. Это штук 100?»;

«Buchkowsky»: «8:11. Не, меньше».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!