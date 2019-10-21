ХК «Донбасс» – победитель второго раунда Континентального кубка (Фото)

В Броварах (Киевская обл.) с 18 по 20 октября на льду «Терминала» состоялись матчи второго раунда Континентального кубка, в рамках которого сразились чемпионы Латвии, Румынии, Сербии и Украины. По итогам трех игровых дней семикратный чемпион Украины хоккейный клуб «Донбасс» одолел всех соперников и завоевал путевку в третий раунд престижного европейского турнира. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

В решающем матче соревнования дончане подарили болельщикам сумасшедшую победу над латвийским «Мого» в серии буллитов. Победным броском отличился форвард Александр Васильев, а голкипер Степан Горячевских засушил пятую попытку «Мого» и вывел «Донбасс» в третий раунд Континентального кубка.

Главный тренер «Донбасса» Сергей Витер оценил игру своей команды на турнире, а также отметил серьезность третьего раунда Кубка: «У нас получился действительно финал за такую серьезную работу – парни 2,5 месяца тяжело работали. Еще раз соперникам спасибо, идем дальше, понимаем серьезность следующего раунда, будет тяжело, будем также работать. Будем стараться и еще раз стараться. Когда ты вырываешь эту победу, сначала ведешь в счете, потом проигрываешь, потом сравниваешь, потом буллиты – желаю всем такое пережить, но это нервно».

Отметим, что соревнования в группе F состоятся в польском Кракове с 15 по 17 ноября. Соперниками дончан станут «Бейбарыс» (Казахстан), «Краковия» (Польша) и «Неман» (Беларусь).

Две команды, занявшие первые два места в третьем раунде Кубка, получают шанс сразиться за главный трофей соревнований. Супер-финал турнира состоится в январе 2020 года.

О сумасшедшей победе дончан рассказал и автор первой шайбы «Донбасса» в поединке с «Мого» Александр Матерухин: «Было тяжело. Особенно в заключительном периоде, когда они нас закрыли в зоне и забросили две шайбы. Мы старались при любом моменте биться до конца. Я понимал, что у многих ребят не было сил, но еще раз повторюсь – нам не было куда отступать».

Помимо зрелищных матчей, организационный комитет турнира приготовил для болельщиков массу активностей и развлечений, как на льду, так и вне площадки. Между периодами все фанаты могли поучаствовать в драйвовых конкурсах и получить призы от ХК «Донбасс», также в «Терминале» болельщики могли сыграть в настольный хоккей и получить эмоциональные снимки на фотостенде с эффектами bullet-time и 360 градусов.

В первый игровой день гости «Терминала» стали свидетелями грандиозной церемонии открытия. Болельщики увидели выступление воспитанников отделения фигурного катания хоккейного клуба «Донбасс», музыкально-световое шоу барабанщиков, яркое выступление чирлидерш, а также гимн Украины в исполнении Анастасии Евдоченко.

Отменную организацию турнира отметил директор Континентального кубка Игор Немечек: «Я искренне рад, что Континентальный кубок вернулся спустя шесть лет в Украину. "Донбасс" организовал хороший турнир на этой арене в Броварах. Я уже был на многих турнирах и этот проходит на очень высоком уровне. Об этом мне сказали судьи, которые работали здесь на матчах, а также все команды».

Изюминкой турнира стали фото- и автограф-сессии, а также торжественные вбрасывания известных украинских спортсменов. Жан Беленюк, Виктор Коваленко, Андрей Пятов, Дарио Срна и Артем Далакян приехали поддержать донецкий клуб в еврокубковых баталиях и устроили всем гостям матчей настоящий спортивный праздник.

Также «Донбасс» на трибунах поддерживал сценарист студии «Квартал 95» Валерий Жидков и ее концертный директор Мика Фаталов.

Турнир запомнился всем болельщикам, которые каждый матч заполняли трибуны «Терминала», яркими эмоциями и невероятно зрелищными матчами.

Фото: пресс-служба ХК «Донбасс»

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