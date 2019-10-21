В Украине нет единого реестра мест компактного проживания переселенцев, – эксперт

За 5 лет существования мест компактного проживания (МКП) перекрещенцев скопилась масса проблем, которые сейчас обостряются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола в Киеве сообщила представитель БФ «Право на защиту («Право на захист») Дарья Лысенко.

Она уточнила, что «Право на защиту» осуществляло мониторинг МКП в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

До сих пор в Украине нет единого реестра МКП, поэтому нет четкой статистики о таких образованиях. «Например, по предварительным подсчетам на середину 2014 года в Киеве, Киевской и Житомирской областях было около 40 мест компактного проживания. ВПЛ преимущественно размещались в санаториях, реабилитационных центрах, церквях, отелях, общежитиях. На середину 2019 года здесь осталось около 20 МКП, и их количество постепенно сокращается. Примечательно, что в этих регионах МКП были не в формах модульных городков», – отметила Лысенко.

Она акцентировала, что также нет законодательной базы, которая регулировала бы проживание в МКП. «Например, в Киеве и области ВПЛ проживают в МКП, которые относятся к разным формам собственности – коммунальные и частные. И т.к. нет единых законодательных правил, то собственники устанавливают свои порядки для проживания в МКТ. К тому же первоначально, когда люди выезжали в 2014 году, все надеялись, что эта ситуация на пару недель или месяцев, а она длится уже 5-й год. И люди продолжают находиться в этих МКТ», – продолжила эксперт.

Основная проблема переселенцев, живущих в МКТ, – неопределенность их дальнейшей судьбы, т.к. в любой момент их могут выселить. «Выселяют, во-первых, из-за долгов МКП за электроэнергию и иные коммунальные услуги. В этом частично есть и вина самих переселенцев, которые по тем или иным причинам не платили за коммунальные услуги, за проживание в МКП. Но надо признать, что такие поселения изначально не были предназначены для долгого срока, поэтому в комнатах переселенцев нет тех же счетчиков, и сумма всех тарифов распределяется между всеми жильцами одинаково», – добавила Лысенко.

Также МКП приходят в непригодное состояние, но их не ремонтируют.

Совместное проживание людей с едиными проблемами по-особенному сказывается на их психологическом состоянии. «То, что переселенцы живут вместе, – это не плохо. Но иногда это приводит к трудностям социализации, т.к. люди привязаны друг к другу и постоянно находятся в таком вакууме. И социализацией этих людей никто не занимается», – подчеркнула представитель «Права на защиту».

«В МКП остались жить наиболее уязвленные категории: пенсионеры, семьи с детьми, лица с инвалидностью, которым особо трудно найти работу. У них нет средств на аренду собственного жилья. Кто-то нашел работу, и она привязана к месту расположения МКП. Тем же пенсионерам проблематично сменить место жительства, потому что их пенсии привязаны к регистрации в МКП, а при перерегистрации, согласно практике, они ее теряют минимум на 2 месяца. Аналогичная ситуация с социальной помощью», – пояснила она.

Лысенко акцентировала, что необходимо срочно решать проблемы МКП, расселения людей, «потому что проблемы обостряются».

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