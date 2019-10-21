В штабе ООС показали, как армия ремонтирует мосты на Донбассе (Видео)

Инженерные подразделения ВСУ из состава Объединенных сил, совместно с представителями гражданских организаций, осуществили ремонт важного моста на Донбассе. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Мост был подорван во время боевых действий в 2014 году. Его ремонт позволит путепроводу надежно выполнять свои функции зимой. «Мост стал безопаснее и удобнее – в первую очередь для водителей гражданских легковых транспортных средств», – отметили в штабе.

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