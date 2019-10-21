Правительство утвердило кандидатуру на должность заместителя губернатора Донетчины

20 октября Кабинет министров согласовал ряд кадровых решений. В частности, была утверждена кандидатура нового заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации. Об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации. Заместителем главы Донецкой ОГА назначен Денис Геннадиевич Клюшников.

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