В воскресенье на пожарах в Донецкой области спасли двух мужчин

В воскресенье, 20 октября, на пожарах в Донецкой области огнеборцы спасли двух мужчин. Еще одна женщина пострадала при попытке самостоятельно погасить пожар. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Так, в 11:02 спасатели получили сообщение о пожаре, который произошел на ул. Троицкая в Мариуполе.
Прибыв на место происшествия, пожарные выяснили, что происходит плотное задымление в электрощитовой на 1-м этаже 9-ти этажного жилого дома.
«Во время проведения разведки на 6-м этаже спасатели обнаружили мужчину, который не мог самостоятельно выйти из задымленного подъезда и пытался выбить окно подъезда, в результате чего получил колотую рану запястья. Спасатели в составе звена ГДЗС вывели мужчину на свежий воздух. Потребности в госпитализации не было», – сообщили в ГСЧС.
Пожар был ликвидирован в 11:43.
В 16:12 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома на ул. Батюка в Славянске произошел пожар.
На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в 2-х комнатной квартире на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома.
«В ходе разведки в квартире был обнаружен владелец, мужчина 1942 года, которого спасатели звеном ГДЗС вывели на свежий воздух и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи". Мужчина был госпитализирован в ГБ г. Славянск, с предварительным диагнозом - отравление угарным газом в состоянии средней тяжести», – проинформировали в пресс-службе.
Пожар ликвидировали в 16:34.
В 18:44 стало известно о пожаре на ул. Центральная в с. Северное (Ясиноватский р-н).
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар случился в одноэтажном частном доме.
«Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили женщину, пострадавшую при попытке самостоятельно потушить возгорание. Женщина была госпитализирована в ГБ г. Авдеевка, с предварительным диагнозом – ожоги кистей рук и коленей в состоянии средней тяжести», – рассказали в ГСЧС.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 20:28.
Причины возникновения пожаров устанавливаются.
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