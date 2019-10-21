Сводка из зоны ООС за 20 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Богдановки – из стрелкового оружия;

у Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Павлополя, Пищевика и Невельского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Песок – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новомихайловки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;

у Славного – из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Крымского – из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Золотого-4 – из автоматических станковых гранатометов;

у Орехово – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

у Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов неподалеку Попасной.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 69 единиц. Обстрелам подверглись населенные пункты и районы на 3-х направлениях – горловском (Зайцево), донецком (Васильевка, Жабичево, поселок шахты "Трудовская", Донецкий аэропорт, Спартак) и мариупольском (Белая Каменка). При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП».

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