В розыске по базам Интерпола: На КПВВ «Марьинка» задержали авто, следовавшее в «ДНР»

Военнослужащие Краматорского погранотряда на КПВВ «Марьинка» обнаружили автомобиль, разыскиваемый Интерполом. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали в Госпогранслужбе, военнослужащие задержали автомобиль «Ауди» украинской регистрации, который находился в розыске по базам данных Интерпола. Водитель – гражданин Украины – направлялся на временно неподконтрольную украинским властям территорию.

О данном факте проинформированы представители Национальной полиции.

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