Кабмин упростил оформление субсидий некоторым украинцам

Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Об этом сообщила сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в своем Facebook.

«Мы упростили условия назначения жилищных субсидий по нескольким категориям: детские дома семейного типа (ДДСТ); военнослужащие; граждане старше 60 лет, состоящие в браке и проживающие в сельской местности, но зарегистрированные по разным адресам; семьи, в которых есть прицеп, выпущенный менее пяти лет назад», – сообщила Соколовская.

По ее словам, внесены такие изменения:

предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию ДДСТ на свернормативную площадь жилья;

в доходах ДДСТ не будет учитываться материальная помощь, стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;

в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);

субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса.

«Таким образом, накануне нового отопительного сезона мы облегчаем условия получения субсидий тем категориям населения, которые ранее имели с этим проблемы», – резюмировала Соколовская.

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