ДТП на Донетчине: Пострадали два человека (Фото)

В минувшую субботу неподалеку Селидово (Донецкая обл.) произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 33-летняя водитель ВАЗа не успела вовремя затормозить и совершил наезд на пешеходов, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли прямо на середину проезжей части.

«В минувшую субботу в 21:00 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от работников "скорой медицинской помощи" о том, что ими госпитализированы двое пострадавших, попавших в ДТП. Установлено, что вечером, двигаясь на своем автомобиле ВАЗ 2106 по трассе Селидово - Горняк - Максимильяновка, 33-летняя водитель заметила, как на середину дороги вышли два человека. Женщина не успела вовремя затормозить и совершил наезд на двух пешеходов. Медики "скорой помощи", прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавших. Сейчас 34-летняя пострадавшая находится в коме», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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