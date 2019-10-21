В «ДНР» заявили, что у них нет вагонов для запуска поездов в РФ

В «ДНР» на данный момент нет подвижного состава для запуска прямых пассажирских поездов в Россию. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

В «республике» уверяют, что ведут подготовительную работу для запуска прямых поездов. «В министерстве транспорта разрабатывают схему прямого следования из Ясиноватой до Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным расчетам, длительность поездки не будет превышать длительность поездки автомобильным транспортом… До Москвы мы будем ехать порядка 24 часов, и 30 с небольшим – до Санкт-Петербурга», – говорится в сюжете.

Эти направления – самые востребованные. Сейчас, как утверждают в «ДНР», идет лишь подготовительный этап, об окончательных сроках пока не сообщают.

Как заявил руководитель «республиканской» «Донецкой железной дороги» Владимир Кабаций, инфраструктура железной дороги готова. «На сегодняшний день отсутствует подвижной состав для российских железных дорог. То есть, теоретически, после согласования всех этих этапов, нужно будет еще закупить подвижной состав – пассажирские вагоны, которые будут ездить по сети железных дорог России», – уверяет Кабаций.

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» объединили железные дороги в трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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