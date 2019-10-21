В Старобельске по вине пьяного водителя мотоцикла произошло ДТП (Фото)

В Старобельске (Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшими.

Авария произошла 20 октября около 18:15 вблизи молокозавода. Как сообщили в секторе реагирования патрульной полиции, водитель с пассажиром, оба жители Титаровки, ехали на мотоцикле в сторону с. Половинкино.

По словам пассажира, из-за того, что водитель был в сильном алкогольном опьянении, он не справился с управлением, и мотоцикл упал. В результате травированы двое: водитель 1986 года рождения получил черепно-мозговую травму, пассажир 1990 года рождения –телесные повреждения. Оба мужчины госпитализированы.

Источник: Старобельские новости

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