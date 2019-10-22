«Остальные права мы не нарушаем»: В «ЛНР» сообщили, кто не получит «пенсию» без «паспорта»

Около 10 тыс. человек в «ЛНР» должны оформить «республиканский паспорт», чтобы получать «пенсии». Об этом говорится в сюжете одного из местных «республиканских» телеканалов.

«Правительство ЛНР» 3 сентября приняло «постановление». По данным «пенсионного фонда», на 430 тысяч получателей «пенсий» данное «постановление» касается 10 тыс. человек. В частности, это те лица, которые с 2015 года не проживали в «ЛНР».

В «республике» сообщили, кого коснется «постановление». Как заявила «председатель пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева, с подконтрольной украинским властям территории не передаются пенсионные дела пенсионеров, которые приезжают в «республику». «Чтобы такой человек приобрел право на пенсионное обеспечение, необходимо было принять этот нормативный документ. Но это не касается всех получателей пенсий… Это только прибывшим сюда с других территорий», – заявила Васильева.

В «ЛНР» также заявляют, что таким пенсионерам для получения выплат нужно оформить «паспорт ЛНР» до 31 марта 2020 года.

Кроме того, как утверждает Васильева, людям, которые работали на подконтрольной украинским властям территории после 1 апреля 2015 года и по настоящее время, в «ЛНР» не будут включены эти годы в стаж, не будет учтена эта зарплата. «Все остальные права граждан на пенсионное обеспечение наших граждан мы не нарушаем», – сказала она.

Ранее правозащитники сообщали, что в «Л-ДНР» жителям советуют оформить «паспорта республик», иначе лишат местной «пенсии». Также местные жители сообщали, что пенсионерам, не получившим «паспорт ЛНР», в «республике» обещают прекратить выплаты местной «пенсии».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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