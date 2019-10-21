Подготовка к зиме: ДТЭК привез пятое судно с углем из Колумбии

80 тысяч тонн угля газовой марки доставили в порт ТИС Одесской области. Очередную партию для ТЭС ДТЭК привезли морем из Колумбии. Импортное топливо поможет стабильно снабжать электроэнергией и теплом жителей страны в отопительный сезон, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас судно «Lowlends Ligjt» разгружают. Уголь отправят на склады теплоэлектростанций ДТЭК. На складах уже 1 млн тонн угля, что в два раза больше, чем в начале осени.

«В энергетике Украины сложилась ситуация, когда блоки атомных станций поочередно выбывают в ремонты, а гидро-, ветро- и солнечная генерация дают меньше электроэнергии, чем планировалось. Поэтому нагрузка ляжет на тепловую генерацию, и мы готовы к этому. На складах наших восьми теплоэлектростанций, в основном, отечественный уголь, который был и остается приоритетным для компании. За 9 месяцев шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,5 млн тонн угля. Также мы пополняем склады импортным топливом. В порт прибыло пятое судно с углем из Колумбии. Всего за границей мы законтрактовали 388 тысяч тонн угля», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Фото: пресс-служба ДТЭК

Для покупки угля компания также выходила на украинскую энергетическую биржу. Цена, предложенная поставщикам, была основана на котировках API2 и включала стоимость доставки (Роттердам +). Однако, все восемь сессий торгов завершились безрезультатно. Ни один лот из 450 тыс. тонн так и не был законтрактован.

Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду - на сайте https://ozp.dtek.com/.

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