В полиции озвучили предварительную версию пожара на котором пострадала женщина

По предварительным данным пожар в с. Северное (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) произошел из-за взрыва баллона с газом. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«В дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение о том, что в с. Северное Ясиноватского района горит частный дом. Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что в доме находилась 55-летняя хозяйка, которую с ожогами госпитализировали в больницу. Предварительно установлено, что дом загорелся в результате взрыва баллона с газом, который женщина вечером выставила на улицу, так как весь день, по ее словам, в доме сильно чувствовался запах газа», – рассказали в полиции.

По данному факту следователями Авдеевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

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