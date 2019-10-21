Самая элитная: Как выглядит Григорьевская международная школа в Донецке (Фото)

Недалеко от центра неподконтрольного украинской власти Донецка стоит заброшенной Григорьевская международная школа – новое элитное заведение города, которое должно было открыться 1 сентября 2014 года, передают «Свои.city».

Школу построили на Третьем городском ставке. В октябре 2013 года уже начали набор учащихся на следующий учебный год. Выпускники должны были получать дипломы как украинского, так и международного образца – это помогло бы поступать в вузы Европы и Штатов.

Визуал-макет международной школы «Григорьевская»

«Григорьевская международная школа задумана стать незаурядным образовательным сообществом, в котором дети из разных стран, говорящие на разных языках, и преподаватели различных национальностей преподают, обучаются и растут каждый день», – говорится на сайте школе об идее образования в ней.

Обучение обошлось бы родителям в 8-16 тыс. долл. в год, но дети с высокими результатами в обучении могли претендовать на стипендию.

На сайте школы последняя новость датирована 20 марта 2015 года. В ней говорится, что из-за по-прежнему напряженной ситуации в Донецке руководство учреждения решило остановить все работы по подготовке к открытию. «Возобновление этих работ будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в городе и регионе», – написано на сайте заведения.

Сегодня ГМШ – это очередная заброшка. На фасадах то ли следы артобстрела, то ли естественное разрушение. Внутри никого. Говорят, школа законсервирована. Однако ни охраны, ни следов хоть какого-то присутствия человека обнаружить не удалось.

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