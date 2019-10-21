Новые данные Минсоцполитики: В Украине растет количество переселенцев из Донбасса

В Украине по состоянию на сегодня, 21 октября, учтены 1 млн 413 тыс. 649 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 7 октября в Украине были учтены 1 млн 411 тыс. 83 переселенца. Таким образом, за две недели число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2566 человек.

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Предыдущие статданные о числе ВПЛ: