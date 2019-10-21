Они не такие: Переселенка из Донецка переехала в Минск и впечатлилась (Фото)

Переселенка из Донецка Мария Гольцова после 2014 года уже почти 5 лет живет в Минске (Беларусь). Ранее более 19 лет Гольцова преподавала в Донецком национальном техническом университете. Сейчас она читает материаловедение и технологию материалов в престижном техническом вузе Беларуси.

В довоенное время Мария с семьей не думала переезжать из Донецка. И даже в 2014-м уехать решились лишь в сентябре. «В Украине работу в университетах мы не нашли, даже с помощью друзей – "своих некуда девать". Мой учитель, с которым после окончания универа я поддерживала дружеские отношения, предложил попробовать другие страны бывшего Союза, например, Беларусь. Вот так все и началось. Тогда я мало что знала о Беларуси, погуглила белорусские технические университеты, выбрала самый представительный и мощный, тот, в котором просто-таки захотелось работать – и написала туда, приложив наши резюме и списки публикаций», – рассказывает женщина.

В вузе ответили, что готовы взять Марию и ее мужа на кафедры по специальности.

«В декабре 2014 года мы с мужем съездили в Минск познакомиться с будущими работодателями и 2 февраля 2015 года переехали окончательно всей семьей: муж Григорий, я и 11-летний сын Федор. Приехали в Минск с пятью сумками, в которых были одежда, утюг, мультиварка, ноутбук, две наших диссертации с авторефератами, несколько картин и стопка DVD-дисков с фотографиями из прошлой жизни», – вспоминает Гольцова.

В Беларуси у дончан не было ни знакомых, ни друзей, ни родственников.

Первоначально Гольцевы думали, что Беларусь, по большому счету, это та же Украина. «А когда приехали, то увидели европейскую страну: с великолепными дорогами, с возможностями безналичной оплаты банковской картой в каждой торговой точке, с хорошо оснащенными университетскими лабораториями, современными поликлиниками. Чистая, неспешная страна с очень культурными и отзывчивыми людьми. Да, Минск – это столица. Но мы с тех пор говорили на эти темы с местными, сами поездили по стране и видим, что Беларусь вся такая – аккуратная, ухоженная. Это само по себе произвело неизгладимое впечатление, ведь после распада СССР все страны начинали примерно с одного старта», – говорит Мария.

Она отмечает, что долго привыкала к погоде (в Беларуси холоднее) и к людям. «По сравнению с нашими эмоциональными, общительными людьми южного темперамента, минчане – сдержанные, северные, немногословные и не сразу подпускают к себе. Хотя мы чувствовали только хорошее отношение, дистанция тоже ощущалась… Теперь, когда приезжаю в Украину, удивляюсь тому, что иной раз за ограниченное время где-нибудь в городском транспорте случайный попутчик успеет рассказать всю свою жизнь – и что надо, и что не надо бы рассказывать, и про всех своих родственников тоже. Подобной открытости в Минске я не встречала. Это не хорошо и не плохо – просто факт», – подметила переселенка.

«В Беларуси я не встречала плохого отношения. И вообще, в Минске вы не встретите этого печально знаменитого московского "понаехали". Нельзя исключать, что кто-то может так подумать, но вслух никогда не скажут. При этом белорусы считают, что украинцы бойчее, живее, активнее, и любят поговорить об этом», – дополнила она.

Праздников с выходными днями в Беларуси ощутимо меньше, чем в Украине. На Новый год многочисленных дней отдыха не бывает. До сих пор 7 ноября остается красным днем календаря, а вот на Пасху и Троицу дополнительного выходного понедельника нет.

В школах 1 сентября торжественная линейка бывает только у первых и выпускных классов. Остальные просто приходят и учатся. В вузах студенты учатся 6 дней в неделю.

В Минске центральное место занимает русский язык. Редко когда на улицах услышишь белорусскую речь.

«Арендовать квартиру в Минске довольно дорого, но дешевле, чем в Киеве. Однокомнатные квартиры, в зависимости от расположения, стоят от $200 в месяц, не считая оплату коммуналки, двухкомнатные – $300-400, и это самые экономные варианты», – пояснила Мария.

Здесь все живут по правилам и законам. Трасса будут пустой, но все будут стоять на перекрестке и ждать зеленый сигнал светофора.

Безопасная страна. «Здесь ты можешь ходить в темное время суток, не оглядываясь. Однажды мне потребовалось одной поехать в далекую деревню в другую область, и только на обратном пути я осознала, что в голову не пришло волноваться или переживать по этому поводу», – отмечает переселенка.

Есть хорошие платные дороги. «Они очень хороши, продуманны, с удобными площадками для отдыха, понятной разметкой. Но то, что платные автодороги не где-то за океаном, а рядом, стало для меня открытием», – заключила Мария.

Виды Минска. Фото Марии Гольцовой

По материалам «Свои.city»

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