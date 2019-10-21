По 10 часов в день: Житель Донецка рассказал, как работал в Польше на Amazon

С весны 2014 года дончанин Алексей Сокун живет в Познани. В пятый по населению город Польши он переехал вместе с беременной супругой Агнешкой. Первое время Алексей трудился мерчендайзером, садовником, и более 4 лет занимал должность в аналитическом отделе крупнейшего мирового ретейлера Amazon, но решил уволиться.

До 2014 года Алексей всю жизнь прожил в Донецке, после школы поступил в Донецкий национальный университет на политологию, но не доучился. В итоге, выбрал профессию фотографа.

В 2007 году в ДонНУ по обмену опытом приехали 4 студентки-польки. Алексей познакомился с Агнешкой во время подготовки номера КВН. Через 2 года пара расписалась.

В марте 2014 года супруга была на 7 месяце беременности, и нужно было выбирать – остаться или уезжать. Решили уехать на первое время к родителям супруги в Польшу.

Основные проблемы были с работой. Сокун одно время поработал в супермаркете, выкладывал товар на полки. Потом трудился садовником, высаживал деревья и кусты. Осенью 2014-го под Познанью открылся Amazon, где переселенец наиболее долго задержался – начинал с кладовщика, дошел до отдела аналитики.

Amazon в Познани

«Не важно – разнорабочий ты или менеджер, у всех 10-часовой график. Еще 30 минут – перерыв на обед. Получив повышение, мой рабочий день приблизительно на час увеличился. Мне надо чуть раньше остальных приехать, ухожу тоже позже всех. Но при этом работаю 4 дня в неделю. По сути, выходит около 160 (без сверхурочных) часов в месяц. Столько же выходит у других, работающих по пять дней в неделю. Отпуск составляет 26 дней. Как его распределить – дело каждого. Но есть условие – две недели надо отгулять одним махом. Это придумано не компанией, так прописано в праве труда Польши», – рассказывает переселенец.

«Страховка [в Amazon] для всех бесплатная. Обслуживание – в частной клинике. Если хочешь страховку на всю семью, необходимо купить карточку Мультиспорт (50 злотых за себя, 160 – за семью, 360 и 1150 грн соответственно). Еще плюшка от компании – 10-процентная скидка на покупку в Amazon на все виды товары, а на электронику – 5%», – добавил Алексей.

Но спустя 4 года работы Сокун уволился из Amazon. «Рутина заела. К тому же график утомляет, ведь работать приходилось один месяц в дневную смену, второй – в ночную. Вторая смена начинается в 16 часов дня и, по сути, до четырех утра. Пока доедешь домой, ложишься спать и опять на работу»,– рассказал он.

Дончанин заключает, что сейчас в польских СМИ война на Донбассе практически не освещается: «За 5 лет им уже надоела эта тема. Из этого поляки делают вывод, что конфликт исчерпал себя. В курсе происходящего только те, кого эта тема действительно волнует, и в первую очередь это мы – переселенцы».

По материалам «Свои.city»

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