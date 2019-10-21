Убегал от полиции и въехал в ограждение: В Краматорске задержали нетрезвого водителя

В Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель, убегая от полиции, врезался в ограждение. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что 20 октября патрульные получили вызов о нарушении ПДД 30-летним водителем Opel Vectra.

«Экипаж обнаружил машину на улице О. Тихого. Согласно действующему законодательству, полицейские решили остановить транспортное средство. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а наоборот — ускорился. После непродолжительного преследования на перекрестке улицы О. Тихого и проспекта Мира водитель не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, зацепил светофор и сбил дорожный знак», – сообщили в полиции.

От помощи медиков водитель отказался. А вот при общении с ним патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование на состояние водитель в присутствии свидетелей отказался. Признаки опьянения имел и пассажир автомобиля.

«Поэтому, кроме двух админматериалов по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст.122-2 (Невыполнение требований об остановке), получил еще и протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Отметим, что с начала года на территории обслуживания батальона произошло 77 ДТП по вине нетрезвых водителей», – резюмировали в полиции.

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