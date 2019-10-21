Житель Волновахи отдал крупную сумму на несуществующий автомобиль

Житель Волновахи (Донецкая обл.) потерял 12 тыс. грн, став жертвой мошенников. Об этмо сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 40-летний мужчина получил смс сообщение, что якобы он стал уникальным победителем розыгрыша новенького автомобиля. На радостях, не проверив информацию, он перечислил свои сбережения мошенникам.

«Вчера (20 октября, – ред.) в полицию Волновахи обратился местный житель, который попросил помощи в розыске неизвестных, которые мошенническим способом выманили все его сбережения. По словам потерпевшего, чтобы получить автомобиль, победителю нужно было оплатить несуществующие сборы в размере 12 тыс. грн. Он выполнил все условия и стал ждать новенькое авто. И вот должно было бы случиться чудо, но нет. Номер "преставителя розыгрыша", на который перезвонил потерпевший, уже не отвечал. Только тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию», – сообщили в полиции.

В пресс-службе также отметили, что по статистике только 1 из 6 пострадавших звонит в полицию до того как перечисляет все средства злоумышленникам.

«Все другие спасают родственников, верят фейковых розыгрышам, "разблокируют" банковские карты и заказывают несуществующие товары и только потом обращаются в полицию», – подчеркнули в ведомстве.

Так, за минувшие сутки еще 2 жительницы Волновахского района попались «на крючок» злоумышленников. Женщины «приобрели» одежду в Интернете через социальные сети на сумму в почти 3 тыс. грн. Обновки им никто так и не прислал.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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