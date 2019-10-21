В «ДНР» сообщили о смертельном ДТП в Горловке

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области за минувшие выходные, 19-20 октября, произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб, 7 получили травмы, также зарегистрировано 14 аварий без пострадавших. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что смертельное ДТП произошло в Горловке. «20 октября в Горловке 27-летний водитель автомобиля Nissan Primera, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП от полученных травм пожилая горловчанка скончалась», – говорится в сообщении.

Кроме того, за 19-20 октября на автодорогах «ДНР» было зарегистрировано 426 нарушений ПДД, в том числе выявлены и отстранены от управления 36 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

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