На Донетчине BMW сбил 5-летнего ребенка (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) в минувшую субботу автомобиль «BMW» сбил девочку 2013 года рождения. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что на выходных в Славянской оперативной зоне произошли 6 ДТП. Подавляющее большинство аварий случились в Славянске – во всех случаях их участникам удалось избежать травм. В Лимане же автомобиль совершил наезд на девочку 2013 года рождения.

«В субботу в Лимане произошло дорожно-транспортное происшествие. Во время движения по улице Слобожанский автомобиль "BMW" под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на ребенка, которая пересекала проезжую часть. Девочка 2013 года рождения, которая перебегала дорогу перед транспортным средством, в результате наезда получила перелом ноги и другие повреждения», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

По данному факту Лиманским отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

«Остальные 5 ДТП, которые произошли на территории оперативной зоны в течение выходных, к счастью, завершились без пострадавших», – добавили в пресс-службе.

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