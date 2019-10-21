Стадо «полудомашних» диких кабанов рыскает в окрестностях Мариуполя (Видео)

В окрестностях Мариуполя (Донецкая обл.) лагерь рыбаков был «атакован» стадом диких кабанов.

Как рассказали очевидцы, мариупольцы компанией отправились на рыбалку к Старокрымскому водохранилищу, а в процессе ловли и отдыха горожан застали кабаны. Более десятка животных разного возраста и размеров «оккупировали» лагерь, съели закуски и пойманную рыбу, а также едва не сломали глушитель на автомобиле, пытаясь почесаться о выхлопную трубу.

По словам рыбаков, это не первый случай встречи отдыхающих со стадом в этих местах. Недавно семейство мариупольцев с детьми, пользуясь теплой погодой, выбралось на побережье водохранилища с ночевкой. Среди ночи к туристам нагрянули хрюкающие гости, напугав горожан до полусмерти.

Но, как разъяснил директор Приазовского лесного хозяйства Игорь Москаленко, кабанов опасаться не стоит. «Они почти домашние, их кормят, егерь у нас есть. Они неопасные. Люди для них опасны, а они какую угрозу могут нести?» – прокомментировал Игорь Москаленко.

Он уточнил, что раньше кабанов в этих местах столько не было, потому что это территория лесхоза, где их разводили и на них охотились. Но запрет на стрельбу привел к росту популяции животных. В посадках под Мариуполем водятся порядка 30 голов кабанов, за которыми следят егеря.

Мариупольцам, которые попали в аналогичную ситуацию, специалист посоветовал просто игнорировать присутствие кабанов – они никого не тронут. Только еду могут съесть, а потому на всякий случай стоит с собой брать корм и для диких свиней тоже.

Источник: MRPL.city

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