В Офисе президента обсуждали соцзащиту семей заложников и пропавших без вести

В Офисе президента Украины прошло заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных). Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В работе группы приняли участие родственники пропавших без вести и заложников, представители Офиса президента, общественных организаций, Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Участники заседания обсудили вопросы социальной защиты семей заложников и лиц, пропавших без вести во время боевых действий на Донбассе.

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко отметила важность пересмотра действующего законодательства с целью увеличения поддержки таких семей со стороны государства.

На заседании были представлены основные положения законопроекта, который должен решить социальные проблемы семей заложников и пропавших без вести. В частности, предлагается предоставлять семьям социальную, правовую и психологическую поддержку. Также предполагается медицинская помощь при реабилитации освобожденных лиц.

В ходе заседания поднимались проблемы, связанные с материальной поддержкой семей. Мать пленного волонтера Бориса Мисюренко Лидия сделала акцент на важности сохранения стипендий для несовершеннолетних детей лиц, захваченных незаконными вооруженными формированиями.

Также участники заседания отметили важность законодательного урегулирования вопросов о предоставлении особого статуса семьям лиц, пропавших без вести.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал представителей рабочей группы о компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет отметил, что министерство предлагает увеличить финансирование программы «Доступное жилье» для участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц. Кроме того, продолжается работа над законопроектом о льготной ипотеке для участников боевых действий.

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