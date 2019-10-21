Отдают 75% пенсии: В Донецке работает дом-интернат для одиноких людей (Фото)

В Кировском районе неподконтрольного украинской власти Донецка действует дом-интернат для одиноких граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Проживающие отдают заведению 75% своей пенсии. Об этом в интервью местной газете рассказал директор дома-интерната Константин Рябко.

Дом-интернат состоит из двух 5-этажных корпусов: в одном – административная часть и общее отделение, в другом – медицинская часть и гериатрическое отделение для людей, имеющих затруднения в передвижении и требующих постоянного внимания и особого ухода.

Всего заведение рассчитано на 505 человек, сегодня в нем живет 202. Самой младшей жительнице 18 лет, а самой старшей – 96. Рябко отметил, что это фактически одинокие люди, рядом с которыми нет родственников. «Это престарелые граждане, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I и II групп от 18 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи и которые не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать по закону. Например, к нам могут попадать те, у кого родственники живут за границей, находятся в местах лишения свободы или в розыске. Ситуации бывают разные», – говорит он.

Есть здесь и Игорь – житель прифронтового района Донецка, мужчине в результате взрыва оторвало ногу. Родственников у него нет. В числе жильцов – и одинокий «ополченец» Максим, бывший командир разведывательной группы, он подорвался на растяжке, был контужен.

Комнаты в корпусах рассчитаны на 1-3 места. Подопечные получают 4-разовое питание.

Дом-интернат находится на обеспечении «республики». Но пенсионеры живут здесь не бесплатно – они отдают заведению 75% своей пенсии. «Да, учреждение находится на государственном обеспечении, и ни на какое личное имущество проживающих у нас мы не претендуем. Все подопечные прописаны здесь, получают пенсию по месту жительства, 75% из этих средств отчисляются на специальный счет дома-интерната и используются для улучшения условий проживания: на приобретение одежды, обуви, лекарств, мебели. А 25% люди получают на руки», – продолжил Рябко.

Причем заведение не может в качестве благотворительности принимать б/у-одежду, а также продукты. «Особых спонсоров нет. Иногда помогают желающие: кто-то книги дарит в нашу библиотеку, а недавно один мужчина презентовал большой плазменный телевизор. Некоторые предлагают одежду б/у и продукты, но мы отказываемся, с этим у нас очень строго», – сказал руководитель дома-интернета.

Для любителей интернета с 2015 года в заведении функционирует компьютерный класс. Здесь 4 машины, их используют порядка 30 человек.

Бывают здесь и свадьбы. «Да, уже две пары поженились. Любовь Петровна и Степан Викторович, которым почти 70 лет, познакомились здесь, у нас. Когда он стал ухаживать за ней, мы со стороны наблюдали их роман. Она инвалид на коляске, а он ходит. Мужчина оказывал женщине всяческие знаки внимания, вывозил ее на улицу, они общались часами. А через полгода сообщили, что хотят пожениться. На роспись – для удобства – мы доставили молодоженов на машине "скорой помощи". А у второй пары, Надежды Семеновны и Петра Михайловича, перед свадьбой были небольшие трудности. Жених – с территории Украины, с предыдущей супругой давно не живет и не общается, но официально не разведен. Чтобы помочь влюбленным, мы делали запросы, и Петра Михайловича развели заочно. Так создалась еще одна счастливая семья… Но я говорю всем желающим: свадьбы – раз в год, у меня лимит!», – заключил Рябко.

На сегодняшний день штат сотрудников дома-интерната составляет 124 человека. Директор жалуется на нехватку медперсонала и отсутствие музыкального работника.

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