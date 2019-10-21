«Каргилл. Общая очередь далеко на мосту»: Ситуация в пунктах пропуска днем 21 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 21 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Sharap»: «13:33. Товарищ час назад приехал на "Каргилл", общая очередь далеко на мосту, только до первого туалета машин 60. Переехал в Еленовку, сейчас стоит 40-м перед полицией».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Алексей: «11:16. Еленовка в сторону Украины. Родители приехали в 9, уже заезжают на таможню ДНР»;
- Sergey: «11:45. Еленовка в Мариуполь: 45 машин до полиции и 38 между постами»;
- Elena: «11:50. Еленовка: в Украину общая 60 машин, движение есть, льготников нет»;
- Max: «12:24. Еленовка, в Украину машин 30, льготы нет».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
Комментарии