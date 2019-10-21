«Каргилл. Общая очередь далеко на мосту»: Ситуация в пунктах пропуска днем 21 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Sharap»: «13:33. Товарищ час назад приехал на "Каргилл", общая очередь далеко на мосту, только до первого туалета машин 60. Переехал в Еленовку, сейчас стоит 40-м перед полицией».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Алексей: «11:16. Еленовка в сторону Украины. Родители приехали в 9, уже заезжают на таможню ДНР»;

Sergey: «11:45. Еленовка в Мариуполь: 45 машин до полиции и 38 между постами»;

Elena: «11:50. Еленовка: в Украину общая 60 машин, движение есть, льготников нет»;

Max: «12:24. Еленовка, в Украину машин 30, льготы нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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