Кабмин назначил нового руководителя Луганской ОГА

Кабмин назначил нового руководителя Луганской ОГА

21.10.19 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины назначил на должность председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Решение было принято на заседании правительства 20 октября, передает Правительственный портал.

Сергей Гайдай родился в Северодонецке, депутат Мукачевского районного совета V ІІ созыва, экс-голова Мукачевской райгосадминистрации, также работал в Обуховской РГА и в Киевсовете.

Как сообщалось ранее, 20 октября, во время заседания КМУ согласовал увольнение главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

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