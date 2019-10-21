В Украине работают над улучшением доступа детям с неподконтрольного Донбасса к дистанционному образованию, – Коляда

Цель Украины состоит в том, чтобы дети, которые живут на временно неподконтрольных правительству территориях, все равно смогли вырасти украинцами. Об этом заявила глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время встречи с полномочным послом Республики Хорватии в Украине Аницей Джамич, сегодня, 21 октября, передает пресс-служба МинВОТ.

«Мы работаем над улучшением доступа детям с временно оккупированных территорий к дистанционному образованию, чтобы, в конце концов, они имели украинский школьный аттестат и были конкурентными при поступлении в высшие учебные заведения Украины. А значит, дальше смогли полноценно развиваться, с украинскими дипломами стажироваться и повышать свою квалификацию за рубежом», – сказала Коляда.

Также министр сообщила о том, что сейчас активно проводится деятельность по совершенствованию работы и состояния пунктов пересечения линии разграничения. В частности, отметила работу КПВВ «Станица Луганская», который она недавно посетила и убедилась, что там работает пункт оказания медицинской помощи, работа таможенников и пограничников происходит на должном уровне, люди быстро и удобно пересекают пункт пропуска.

«Это очень сложно делать то, что вы делаете – пытаться оставить людей украинцами, даже тех, кто живет на временно оккупированной территории. 5 лет это большой срок, но работать нужно все время, особенно с детьми, которые вообще могут оказаться вне украинской культуры и образования», – отметила Аница Джамич.

Напомним, для абитуриентов из неподконтрольной территории Донбасса доступны бесплатные видеоролики по изучению украинского языка и истории Украины.

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