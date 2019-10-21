Минобороны Украины разрабатывает новую концепцию территориальной обороны, – Загороднюк

Министерство обороны Украины разрабатывает новую концепцию территориальной обороны. Об этом сегодня, 21 октября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время совместного брифинга с министром обороны Эстонии Юри Луйком, передает пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Украины отметил, что в оборонном ведомстве пока идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны, в котором важным будет использование опыта наших эстонских коллег», – говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, на встрече обсудили ряд вопросов и договорились о некоторых совместных действиях. «Мы имели интересную встречу с моим коллегой из Эстонии. У нас много общих интересов с точки зрения безопасности и обороны, поэтому мы договорились о некоторых совместных действиях по обмену опытом, обмену информацией. В частности, мы заинтересованы в перенимании опыта Эстонии в организации движения сопротивления, организации территориальной обороны и кибербезопасности, а также организации перехода образования на стандарты НАТО. У наших партнеров есть Балтийский колледж обороны, который интересует нас как модель развития отечественных образовательных учреждений», – рассказал он.

Как отмечается, оборонные ведомства Украины и Эстонии тесно сотрудничают во многих направлениях и важных совместных проектах. В частности, это двустороннее сотрудничество между сухопутными войсками, военно-морскими и воздушными силами армий двух стран и сотрудничество в сфере кибербезопасности.

«Юри Луйк также заверил украинскую сторону в неизменности позиции Эстонской Республики по поддержке Украины в современных условиях безопасности и отметил готовность наращивания сотрудничества. В частности, в сфере профессиональной подготовки военных кадров с продолжением привлечения к процессу обучения эстонских военных инструкторов в сфере реформирования военного образования, изучения иностранного языка украинскими военнослужащими, в области военно-медицинского обеспечения, медицинской реабилитации личного состава ВС Украины», – подытожили в пресс-службе Минобороны.

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