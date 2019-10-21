Поддержка реформ и переселенцев, восстановление Донбасса: Япония предоставила Украине $1,8 млрд помощи

С 2014 года Япония предоставила Украине 1,8 млрд долларов финансовой поддержки. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

«Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, которая с 2014 достигла $1,8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановление Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц», – написал он.

Глава государства также заверил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. «Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации», – добавил Зеленский.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!