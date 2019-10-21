ДТЭК присоединился к Всемирному экономическому форуму

ДТЭК присоединился к Всемирному экономическому форуму

21.10.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

ДТЭК стал членом Всемирного Экономического Форума (ВЭФ, World Economic Forum), международной неправительственной организации, деятельность которой направлена на развитие международного сотрудничества. Таким образом ДТЭК стал одним из представителей энергетического сектора в стратегическом сообществе ВЭФ вместе с General Electric, ENGIE, Schneider Electric, Vattenfall и другими компаниями – мировыми лидерами энергетической отрасли, сообщает пресс-служба ДТЭК.

В пресс-службе отметили, что приобщившись к ВЭФ, ДТЭК получит уникальную возможность участвовать в стратегическом развитии энергетического сектора на межгосударственном уровне, выявлять ключевые вызовы для развития отрасли и развивать возможности для сотрудничества. Сообществом ВЭФ поднимаются очень важные вопросы, такие как интеграция энергетических систем, равноправный доступ к электрическим сетям, диджитализация в электроэнергетике, стабильность энергосистемы, а также снижение выбросов энергетической отрасли.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил: «Это беспрецедентная возможность для ДТЭК – быть вовлеченным в формирование глобальной повестки дня в энергетической сфере, фокусируясь на устойчивом развитии и обеспечении положительных сдвигов в электроэнергетической сфере, которые позволят обеспечить потребителей услугами высокого качества. Мы поддерживаем ВЭФ в его стремлениях изменить мир к лучшему».

ДТЭК также будет участвовать в платформе формирования энергетического будущего. Это группа высокого уровня по привлечению различных стейкхолдеров для поиска инновационных решений в энергетике. Платформа объединяет лидеров из правительственных кругов, гражданского общества, компаний, работающих в сфере энергетических технологий, частных инвесторов для разработки рекомендаций по регулированию и политик, а также инновационных моделей для инвестиций в инфраструктуру и развитие отрасли.

Максим Тимченко отметил: «Чувствовать себя на передовой всей энергетической отрасли очень важно. ДТЭК лидирует в процессах перехода на возобновляемые источники энергии в Украине и поддерживал переход к новой либеральной модели на рынке электроэнергии. Мы болеем за внедрение новых реформ на украинском энергорынке для того, чтобы соответствовать лучшим практикам Европы и мира. Мы будем сотрудничать как с партнерами, так и с коллегами за пределами Украины, чтобы отрасль энергетики развивалась таким образом, дабы лучше обеспечивать потребности украинцев и улучшать те экологические условия, в которых они живут».

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