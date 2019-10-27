Работать по 15 часов в сутки без зарплаты: Переселенка из Донецка рассказала, как попала в трудовое рабство в Турции

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Ирина Пузыр поехала на заработки в Турцию и там попала в трудовое рабство. Ей удалось вырваться из замкнутого круга.

Так, из родного города девушке пришлось буквально бежать из-за боевых действий. В Донецке у нее разрушено жилье. Чтобы заработать денег на новое, она поехала в Турцию, где устроилась спортивным аниматором в отеле. «По утрам у нас была гимнастика и степ-аэробика. Вечером – водное поло, футбол и волейбол. Когда мы ругались из-за того, что работали по 15 часов в сутки и не высыпались, они нам говорили: "Вы должны еще больше работать. Как собаки"», – рассказала Ирина.

По ее словам, обещали платить по 500 долларов в месяц, но она не заработала ничего. Ирина не подвергалась физическому насилию, но моральное давление она чувствовала на себе постоянно. Все время работникам ограничивали общение с близкими. «Нас завезли в какой-то поселок. Мы вообще ничего не знали. Не разрешали подключаться к интернету, чтобы мы не смогли связаться с семьей. Но я все-таки обманом выпросила этот Wi-Fi и позвонила своей маме. А мама уже – в посольство», – поделилась пострадавшая.

Именно эта хитрость и помогла Ирине вернуться домой спустя две недели.

Как сообщила директор департамента правовой помощи общественной организации «Ла Страда-Украина» Марина Легенькая, случай Ирины – это классический пример трудовой эксплуатации.

Марина помогает Ирине в правовых вопросах. По словам правозащитницы, трудовой контракт Ирины был очень подозрительным. Это и должно было насторожить девушку в первую очередь. «Контракт должен быть очень четким касательно количества рабочих часов, условий труда, проживания и зарплаты», – объяснила она.

Правозащитница отмечает, что предложение поехать по туристической, а не по рабочей визе – еще одна уловка недобросовестных работодателей. «"Вы поедете по туристической визе на месяц, а потом мы поменяем ее на трудовую". Нет – туристическую визу за рубежом нельзя поменять на трудовую. Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте свой паспорт», – акцентирует Марина Легенькая.

Если уже попали в беду и ваш телефон прослушивается, правозащитница рекомендует сообщить родным слово-пароль. Секретную фразу можно обсудить еще до поездки за границу. «Например, "Как там кот Вася?", а у вас нет кота Васи. Но если про эту фразу человек договорился со своими близкими, то это даст им понять, что он в опасности», – рассказала Марина Легенькая.

Также сигнал о помощи можно подать еще в аэропорту при помощи железной ложки. Она сработает во время прохождения через рамку металлоискателя. Чтобы выяснить ситуацию, вас отведут в отдельную комнату. Там можно рассказать сотрудникам безопасности о своей проблеме.

В Украине только в этом году Национальная полиция открыла 217 уголовных производств, связанных с торговлей людьми. В большинстве случаев украинцев эксплуатировали в России, Польше и Турции. Во всем мире жертвами современного рабства стали 25 млн человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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