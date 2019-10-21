Комитет ВРУ по правам человека проводит выездное заседание на Донбассе, которое продлится 5 дней (Фото)

Сегодня, 21 октября, стартовало выездное заседание в Луганской и Донецкой областях парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Оно продлится 5 дней. Об этом сообщил глава Комитета, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец, передает пресс-служба Комитета.

«Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится аж 5 дней. Все это время Комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Вместо этого побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне», – заявил Лубинец.

По его словам, такой формат заседания позволит членам Комитета воочию увидеть все стороны жизни людей. «Все члены Комитета воочию увидят условия жизни наших граждан, услышат об их проблемах из первых уст. Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное – поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона», – отметил глава Комитета.

Так, сегодня в рамках проведения выездного заседания Комитета по мониторингу соблюдения прав граждан Украины, проживающих в районе проведения операции Объединенных сил и на временно неподконтрольных территориях в Донецкой, Луганской областях члены Комитета посетили село Широкино, Левобережный районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (Мариуполь) и пообщались с переселенцами.

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