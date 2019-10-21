Раньше была в Славянске: В «ДНР» создали свою школу для незрячих детей

В неподконтрольном украинской власти Донецке год назад создали единственную в «ДНР» школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей. Об этом сообщает местная газета.

До 2014 года дети Донецкой области, полностью или частично лишенные зрения, обучались в специализированной школе-интернате для незрячих в г. Славянске. Поэтому в «ДНР» такого учебного заведения не было.

В 2018 году в Донецке школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей создали на базе интерната № 19 для глухих и слабослышащих детей. Здание находится на Путиловке, на Партизанском проспекте, где периодически хорошо слышны звуки разрывов мин и снарядов. Но незрячие дети все равно учатся.

В прошлом году в школу впервые пришли 11 учеников, в этом их стало уже 12. Воспитанников пока немного, поскольку об особой школе мало кто знает. Специалисты же утверждают, что детей, нуждающихся в специальном обучении, в «республике» много.

Все педагоги школы овладели навыками письма шрифтом Брайля (азбука для незрячих), школе поставили компьютеры с говорящими программами, с брайлевскими дисплеями. А некоторые недостающие наглядные пособия учителя делают своими руками, например, на плоскопечатные географические карты наносят тонким слоем обычный пластилин, которым по-разному обозначают горы, реки и моря.

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