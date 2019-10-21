В Нормандском формате будет обговариваться концепция по урегулированию на Донбассе, – депутат

Общественность, политические партии, в том числе «Слуга народа», должны обсуждать то, что нужно сделать, чтобы Украина вышла на переговоры в Нормандском формате с сильной позицией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе круглого стола на тему: «"Формула Штайнмайера" и Минский протокол: возможности урегулирования конфликта на Донбассе» сообщил народный депутат Украины (партия «Слуга народа») Александр Качура.

Качура сказал, что ждет от всех коллег «немного критики и больше предложений». По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда есть много критики в адрес власти и президента, но при этом нет никаких предложений. Вместе с тем, от общественности и других политических партий могут быть предложения, которые затем можно реализовать в нормативных актах, в конкретных планах действий.

«Я знаю, что на сегодняшний день планируются переговоры в Нормандском формате, это 3+1. Там будет обговариваться концепция, по которой состоится урегулирование войны на Востоке», – сказал Качура.

«Поэтому нам нужно от этого отталкиваться. Мы знаем, что планируются эти переговоры, и говорить нужно именно о том, что нам нужно сделать, чтобы Украина вышла на эти переговоры сильной, с сильной позицией и получила необходимый результат», – добавил он.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит в Нормандском формате может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.

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