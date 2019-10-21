«Славянск» и «Старобельск»: Американские катера типа ISLAND прибыли в Украину (Фото)

В Одессу на борту судна США «Ocean Freedom» прибыли катера типа «Island» Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил (ВМС) Вооруженных Сил Украины.

Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.

Встретить на украинской земле новые боевые единицы национального флота прибыли представители командования Военно-Морских Сил ВС Украины, Соединенных Штатов Америки и личный состав экипажей катеров. После выгрузки катера будут отбуксированы в военно-морскую гавань. По завершению работ по приведению в готовность, катера типа «Island», под командованием уже украинского экипажа, начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

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