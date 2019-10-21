Объявлен в розыск: Жителя Луганщины подозревают в причастности к НВФ «ЛНР»

На Луганщине уроженца неподконтрольного Стаханова (после переименования – Кадиевка) подозревают в деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Поскольку мужчина скрывается от следствия на неподконтрольной украинским властям территории, он объявлен в розыск. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, уроженца Стаханова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (совершение действий, направленных на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой оси) УК Украины.

«По материалам следствия, с октября 2014 указанное лицо участвует в вооруженном сопротивлении силам и средствам АТО/ООС на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотошковское и Троицкое Попаснянского района и способствует деятельности оккупационной администрации Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина добровольно вступил в ряды «народной милиции ЛНР», занимая «должность» «заместителя командира 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова».

Поскольку участник «силового блока ЛНР» скрывается от органов следствия и суда, уклоняясь от уголовной ответственности на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, он объявлен в розыск.

«В настоящее время по согласованию с прокурором, следователями Службы безопасности Украины направлено в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и о разрешении на задержание», – добавили в прокуратуре.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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