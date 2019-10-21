Смертельное ДТП: На Донетчине мотоцикл врезался в военный грузовик

В Донецкой области мотоцикл столкнулся с военным грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) двое мужчин погибли, передает «УНН» со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах.

Так, ДТП произошло на окраине села Берестовое (Бахмутский р-н) на автодороге «Бахмут-Лисичанск». Мотоцикл «ИЖ Юпитер» выехал на встречную полосу и столкнулся с с грузовым автомобилем «КрАЗ», который принадлежит воинской части, расположенной в Каменце-Подольском.

В результате аварии водитель мотоцикла и пассажир (мужчины 1996 и 1989 годов рождения) погибли.

Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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