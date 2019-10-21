В «Л-ДНР» участники НВФ распродают оружие и военное имущество

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей среди участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) растет число случаев торговли оружием, боеприпасами и военным имуществом. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Вместе с этим, по данным ГУР, растет число наемников из числа «незаменимой гвардии», которые шантажируют «командиров» подразделений угрозами оставить военную службу из-за уменьшения денежных выплат в связи с прекращением боевых действий.

«Кроме того, с начала октября с. г., из-за низких морально-психологические качества лиц указанной категории, в подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительные масштабы приобрели торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом», – отмечается в сообщении Минобороны.

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