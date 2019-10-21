Помогала украинским бойцам: На Донетчине бывшая пленная борется в судах за возвращение своей зарплаты

Врач Ольга Политова, попавшая в плен к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) «ДНР» из-за помощи украинским военным, борется в судах Донетчины за возвращение своей зарплаты за время плена. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

Так, Ольга Политова всю жизнь проработала врачом в ныне неподконтрольном Донецке (Донецкая обл.). Через некоторое время после провозглашения «ДНР», она сознательно устроилась на работу в сельской амбулатории в прифронтовой зоне, чтобы не работать на НВФ «ДНР». Женщина много помогала украинским военным на блокпостах продуктами и необходимыми лекарствами.

Однажды военные сообщили врачу, что ее помощь очень нужна украинской контрразведке: надо передавать информацию украинским подпольщикам в Донецк, более того – взрывчатые вещества. Ольга понимала, что это чрезвычайный риск, но согласилась, потому что видела в этом свой вклад в победу Украины.

13 ноября 2015 года ее задержали на блокпосту НВФ. В коробке из-под медикаментов нашли взрывчатку. Ольга объяснила, что коробку забрала в аптеке, а о ее содержимом ничего не подозревала. Женщина не выдала имена украинских военных, которым помогала и о которых ее допрашивали.

Как рассказали в организации, пожилую женщину раздевали, пытали, морили голодом, холодом и били током – до полной потери сознания. Ее приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, а через два года – отпустили в рамках обмена заложниками в декабре 2017 года.

Пытки в плену сильно подорвали здоровье женщины. К тому же она осталась без крыши над головой. Вернуться в собственную квартиру в Донецке уже не было никакой возможности. Ольге пришлось восстанавливаться на работе в амбулатории, поскольку её уволили, пока она была в плену. Политова также пошла в суд, чтобы вернуть зарплату за время плена.

14 июня 2019 года Дружковский городской суд Донецкой области полностью удовлетворил ее иск к Центру первичной медико-санитарной помощи Ясиноватского райсовета. Больница должна была оплатить женщине зарплату за 2 года пребывания в плену в размере 185 тыс. грн.

Конечно, амбулатория не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу. Уточняется, что юристы правозащитной группы «Сич» вступили в дело на стадии апелляционного обжалования.

По утверждению работодателя, Ольга Политова не имела права ехать на неподконтрольную территорию и к тому же вроде бы не выполняла в момент задержания рабочих обязанностей.

«Во-первых, законодательство Украины предусматривает, что человек имеет право на свободное передвижение. Наша подопечная зарегистрирована в Донецке и в день задержания 13 ноября 2015 года возвращалась на собственном автомобиле домой. К тому же, как показывает практика Европейского суда: время, которое работник тратит на дорогу до работы тоже является частью его рабочего времени», – комментирует юрист Общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Днепре Владимир Плетенко.

В апелляции больница указала, что суд первой инстанции неправильно использовал понятие «пленного». «Однако наша позиция однозначна: пока статус пленного в Украине не урегулирован на законодательном уровне, следует использовать международные правовые нормы, в частности, Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года. Она применяется во всех случаях "объявленной войны или любого другого вооруженного конфликта, который может возникнуть между двумя или более Высокими Договаривающимися Сторонами, даже если состояние войны не признано одной из них"», – отметили в правозащитной группе.

Подчеркивается, что Верховная Рада Украины еще с 2015 года официально признала Россию государством-агрессором, а в 2018 году поддержала это на законодательном уровне. Таким образом, добавили в организации, в данном случае вполне корректно применять к Ольге понятие – «пленник».

Кроме того, в своей апелляционной жалобе амбулатория сообщает, что возмещение зарплаты за время плена касается только военных. Однако, это не так.

«Зарплату военным возмещают в соответствии со статьей 119 КЗоТ Украины. Это касается, в основном, контрактников и мобилизованных. Ольга Политова попала в плен, когда возвращалась домой после работы, поэтому статья 119 КЗоТ Украины должна применяться по аналогии и не надо ждать отдельного законодательного урегулирования. Это подтверждает и практика ЕСПЧ, в частности, дело "Гарнага против Украины", когда Европейский суд применил аналогию закона», – пояснил Плетенко.

Сейчас Ольга Политова работает в Государственном экспертном центре МОЗ, а живет у своей знакомой, в однокомнатной квартире в Киеве. Уже полгода бывшая пленная безуспешно пытается получить социальное жилье и защитить свои права в судах. И несмотря на это Ольга не теряет надежды и верит, что государство наконец обратит внимание на незащищенность бывших пленных.

В правозащитной группе уточнили, что следующее заседание по делу Ольги Политовой состоится 5 ноября в Апелляционном суде Донецкой области в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.).

Как сообщалось ранее, Ольга Политова в 2015 году работала заместителем главного врача в Центре первичной медицинско-санитарной помощи Ясиноватского района. Женщина проживала в неподконтрольном Донецке, а на работу ездила в подконтрольный Украине поселок Очеретино.

13 ноября 2015 года, возвращаясь домой с работы, женщина была задержана на трассе Донецк – Горловка на «таможне ДНР». При ней была передача в Донецк, содержание которой она не проверяла. Эта передача стала причиной тщательных обысков и ареста Политовой. Как оказалось, с августа она сотрудничала с Главным разведуправлением Минобороны Украины, но об этом Политова узнала только в конце 2018 года, «потому что это государственная тайна, и я не была ознакомлена с этим».

Ольга Политова пробыла в плену «ДНР» больше двух лет, ее приговорили за «терроризм». Женщина сменила 6 камер в СИЗО, в которых находилась с убийцами, наркоманами, ворами. После освобождения по обмену пленными в декабре 2017 года она первоначально вернулась на работу в больницу в Очеретино.

После выхода из плена женщина столкнулась с травлей коллег по работе в украинской больнице. И была вынуждена приехать в Киев.

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