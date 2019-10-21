В Украине более 30 млн грн соцпомощи были получены гражданами незаконно

В Украине более 32 млн грн государственной социальной помощи малообеспеченным семьям было незаконно получено гражданами, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что нарушения были выявлены во время проверки получателей помощи в январе 2019 года. Обнаруженная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце. Проверка была проведена Минсоцполитики при содействии Всемирного банка.

По информации ведомства, самые распространенные виды нарушений, которые были обнаружены:

сокрытие сведений о доходах членов семьи;

недекларирование транспортных средств, а также объектов недвижимости – квартир, земельных участков (в том числе паев) и средств, полученных от сдачи их в аренду.

«В ряде случаев речь идет о суммах в тысячи гривен, которые были неправомерно получены за несколько лет предоставления социальной помощи. Решаются вопросы о возврате средств в бюджет, что позволит направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается», – говорится в сообщении.

Как уточняется, проверка длилась с апреля по октябрь 2019 года. В ее ходе сверялись данные получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с реестрами государственных органов, прежде всего Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Государственного центра занятости. Также прорабатывались рекомендации, сформированные Минфином по результатам верификации, а именно: проверялась информация о достоверности предоставленных документов, одновременного получения одного вида социальной помощи в разных местах, наличии квартир, домов, транспортных средств, земельных участков, стоимостных покупок и тому подобное. В ряде местных управлений социальной защиты такую ​​полномасштабную сверку данных провели впервые.

Также в Минсоцполитики добавили, что это уже вторая проверка получателей социальной помощи малообеспеченным семьям. В ходе первой, проведенной в прошлом году, проверено почти 250 тыс. личных дел – это более 80% от всех получателей социальной помощи малообеспеченным семьям по состоянию на декабрь 2017 года. Проверка выявила 73 тыс. факта нарушений со стороны специалистов местных органов социальной защиты населения. За счет устранения нарушений в государственный бюджет было возвращено почти 5 млн грн.

В то же время, проверка выявила и факты недоимок получателям. Как следствие – почти 1,3 млн грн было выплачено гражданам, которые имели законное право на эти средства господдержки.

В Минсоцполитики призвали получателей всех видов социальной помощи ответственно декларировать сведения о себе. «Особенно это актуально для получателей второго, самого распространенного вида социальной помощи – жилищных субсидий – в связи с началом отопительного сезона», – сказано в сообщении.

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