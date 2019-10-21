Количество жителей Луганщины сократилось почти на 10 тыс. человек

На Луганщине с января по август 2019 года число жителей уменьшилось на 9 тыс. 904 человека*. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает Главное управление статистики в Луганской области.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в Луганской области проживали 2 млн 141 тыс. 929 человек. При этом, за январь-август 2019 года численность населения сократилась на 9 тыс. 904 человека, в том числе:

на 7 тыс. 331 человека вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);

на 2 тыс. 573 человека – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).

Согласно данным статистики, в январе–августе 2019 года в области родились 3 тыс. 389 детей. За этот период также зарегистрировано 10 тыс. 720 человек умерших.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года количество украинцев в стране, по предварительным данным, сократилось примерно на 1,5 млн человек. Также, согласно прогнозу МВФ, население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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