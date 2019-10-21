В прифронтовых Песках пройдет прием врачей Мобильной клиники МККК

В прифронтовом поселке Пески (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) 23 октября проведет прием жителей Мобильная медицинская клиника Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево на странице в Facebook.

«23 октября 2019 года с 9:00 до 11:00 в здании "Гуманитарного штаба н. п. Пески-2" и с 11:00 до 12:30 в здании администрации будет вести прием врач-хирург и Мобильная Медицинская Клиника проекта Общества Красного Креста Украины», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что жители при необходимости могут сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар.

Ранее сообщалось, что в течение 9 месяцев в этом году более 1 600 человек, которые живут вдоль линии соприкосновения, участвовали в сеансах психосоциальной поддержки в рамках программы МККК. Также специалисты научили более 350 работников социальных служб, учреждений здравоохранения и учителей предоставлять психосоциальную поддержку населению в зоне конфликта.

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