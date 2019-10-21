Подвозят техническую: На Луганщине без воды остались три населенных пункта

На Луганщине для жителей трех городов области, оставшихся без централизованного водоснабжения из-за задолженности за электроэнергию, подвозят техническую воду. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В течение суток подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 167,5 куб. м технической воды (с начала работ 307,5 ​​куб. м технической воды)», – сказано в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что 18 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, были отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» («ГТВ», «Белогоровская» и «Боровская»), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, Приволье и Новодружеск – всего около 80 тыс. жителей.

Напомним, в августе и в сентябре в Луганской области в Лисичанске, Новодружеске и Приволье жители по трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточивали объекты водоканала из-за долгов.

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